سيلين ديون تبدأ مشوارها في التمثيل إلى جانب هذه الممثلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “نيويورك بوست” أن المغنية الكندية سيلين ديون ستدخل مجال التمثيل من أبوابه العريضة وستشارك في فيلم رومانسي من بطولة النجمة الهندية بريانكا شوبرا والممثل الأسكتلندي سام هيوين.

ويستند العمل إلى فيلم ألماني للمخرجة كارولين هيرفورث بعنوان Text for You من إنتاج عام 2016. وتؤدي ديون دوراً رئيسياً فيه بشخصيتها الحقيقية، حيث تلهم النجمين للتقرب من بعضهما والوقوع في الحب

وفي الفيلم المعنون “Its All Coming Back to Me”، الذي سيطرح في صالات السينما في 10 شباط (فبراير) 2023، ستقدم ديون أغنية جديدة مخصصة.

وتلعب شوبرا دور امرأة تحاول جاهدةً التغلب على ذكرياتها مع خطيبها المتوفى، وترسل رسائل لرقم هاتفه القديم الذي أعادت الشركة تخصيصه لرجل آخر يلعب دوره سام هيوين.

ويحمل الفيلم اسم الأغنية الشهيرة من ألبوم ديون Falling into You من عام 1996، التي حققت رواجاً واسعاً، واحتلت المرتبة الثانية في قائمة “بيلبورد هوت 100”.

ويتزامن الإعلان عن موعد طرح فيلم الدراما الرومانسية الأول بمشاركة سيلين ديون مع بدء عرض الفيلم الكندي – الفرنسي “ألين” في دور السينما الأميركية. ويروي العمل قصة خيالية عن حياة سيليون ديون تحت اسم ألين ديو، من بطولة وإخراج الفرنسية فاليري لوميرسييه.