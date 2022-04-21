طليقة معتصم النهار تشعر بالحنين.. منشور يحدث تفاعلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن لين برنجكجي، طليقة الممثل السوري معتصم النهار، تحن إلى أيام طفولتها، وتلك اللحظات الجميلة التي عاشتها بها، حيث شاركت بعض الصور من تلك المرحلة العمرية.

وتساءلت برنجكجي عبر خاصية “ستوري” في حسابها الخاص على “إنستغرام”: “حسناً ماذا بعد ذلك؟”، حيث أرفقت هذا التعليق بصورةٍ مركبة، أظهرت عدة لحظاتٍ مختلفة فقد جمعتها إحدى الصور مع والدتها وشقيقتها لارا، فيما ظهرت بأخرى وهي أصغر سناً ووحدها.

كما أفصحت تلك الصور عن العديد من التفاصيل التي لاحظها الجمهور، منها الملامح الغاضبة للين في إحدى الصور، وكذلك ظهورها بأكثر من تسريحة شعر.

ولاقت هذه الصورة الكثير من التفاعل، إذ أثنى المتابعون على جمالها، فيما أشار آخرون إلى أن ملامح لين لم تتغير منذ طفولتها، في حين أكد آخرون أن طفلتها ساندرا من معتصم النهار تشبهها كثيراً، معتبرين أنها قريبة جداً إلى ملامحها، سواء لون البشرة أو ملامح الوجه.

وعادةً تُشارك لين محطاتٍ من حياتها مع متابعيها وتُعرفهم بشكلٍ غير مباشرٍ على أفراد أسرتها، إذ سبق ونشرت صوراً لها مع شقيقتها لارا، وكذلك نشرت قبل سنوات مقطع فيديو يجمعها بوالدها، ظهرا فيه وهما يرقصان رقصةً رومانسية.

وكانت لين قد شاركت متابعيها جلسة التصوير الخاصة بمجموعتها الجديدة الخاصة بالأزياء، التي عقدتها في شوارع دمشق القديمة، متجاهلةً بذلك تصريحات طليقها معتصم النهار، والتي أدلى بها من قبل في أول إطلالة إعلامية له بعد انفصالهما، وتحديداً في برنامج “هلا بك”، مع الشاعرة والإعلامية نجاح المساعيد.

وجاءت تلك الصور بعد أيام قليلة على إطلاق النهار تصريحاً، قال فيه إنه يتمنى أن يشرب مع لين فنجان قهوة في “قهوة الروضة” بالشام، آملا أن تعود المياه لمجاريها بينهما، وأن الحب مازال موجوداً.