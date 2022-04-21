حقيقة زواج ميرفت أمين من رجل أعمال شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت، خلال الساعات الماضية، أنباء عن ارتباط وزواج الفنانة المصرية، ميرفت أمين، من رجل أعمال شهير دون الكشف عن هويته.

وانتشر خبر زواج ميرفت أمين بشكل واسع وكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تخرج عن صمتها، وتقرر الرد بشكل واضح وصريح.

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في تصريحات صحافية، مؤكدة أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها بين الحين والآخر.

وعبرت ميرفت أمين عن غضبها وحزنها من تداول هذه الشائعات المتكررة بجانب شائعات وفاتها التي تحزنها أيضاً.

يشار إلى أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت عدة مرات في حياتها، حيث كانت أولى زيجاتها عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت، وعقب زواجهما سافر إلى لبنان، وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة، وتم حبسه فطلبت الطلاق منه.

وكانت ثانية زيجات ميرفت أمين من عازف الجيتار عمر خورشيد، الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، ولما تأكدت لها هذه العلاقة انفصلت عنه.

وبعد انفصال ميرفت أمين عن خورشيد، تزوجت الفنان حسين فهمي، وأنجبت منه ابنتها “منة الله”، واستمر زواجهما فترة طويلة، ثم انفصلا بعد خلافات عديدة.

ثم تزوجت ميرفت أمين من المنتج الفلسطيني حسين القلا، ثم انفصلت عنه، وتزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، لتكون هذه زيجتها الخامسة.

يُشار إلى أن “ميرفت أمين” اسم عريق ترك بصمته الواضحة في الوسط الفني السينمائي والدرامي في العالم العربي. بدأت النجمة مسيرتها الفنية عام 1968، ومازالت مستمرة حتى اليوم، وقدمت خلالها أعمالاً ضخمة جعلتها إحدى أهم نجمات الشاشة المصرية.