أحمد فلوكس يوضح حقيقة اعتزاله التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم الفنان المصري، أحمد فلوكس، أخبار اعتزاله التمثيل، وقال إنه لم يعتزل لكنه يفضل، حالياً، الخلود لراحة سلبية لفترة من الوقت.

ونفى فلوكس، في حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري”، أن يكون قد ابتعد عن الفن، وقال: “حالياً أقوم بالتحضير لإنتاج أول أفلامي، وسيبدأ التصوير بعد انتهاء شهر رمضان. أنا لست مبتعداً بل سأنتقي ما يناسبني”.

على صعيد آخر، أكد فلوكس أنه تزوج 3 مرات شرعياً، ومرتين عرفياً، موضحاً أن سبب الزيجات العرفية هو رغبته في ألا يعرف أحد شيئاً عن حياته الشخصية، قائلاً: “اتجوزت مرتين عرفي بس كانوا معروفين وسط الناس، واتجوزت عرفي، منهم جوازة كانت بعد طلاقي أنا وهنا شيحة”. وبرر فلوكس أنه تزوج خمس مرات ليحمي حياته الشخصية، مؤكداً أنه تعرض للكثير من الشائعات المتعلقة بالزواج والارتباط.

وحول رأيه في فيلم “أصحاب ولا أعز”، قال فلوكس إن الفيلم قدّم رسالة خاطئة إلى المجتمع، وأضاف: “مفيش عندي مشكلة تتعاطف مع نوعية (في المجتمع) لكن بدون نشر (الفكرة) ونقول إنها عادي.. لإنها مش عادية لا في الأديان ولا في المجتمع”.

وتابع: “اللي موافق على الفكرة تكون في بيته لكن مش أمام الجمهور.. فيه قوانين لما يكون التصوير في مصر أو العمل يضم ممثلين مصريين”.

ورفض فلوكس اتهامه بمقاطعة والده وعدم صلته به، قائلاً: “في ناس حاولت تشيع إني مقاطع أبويا، وأبويا جزمته على راسي لحد ما أموت، ولو في حاجة في شخصيتي كويسة فهو السبب فيها بعد الله، لكن هو اتلعب عليه”.

وأوضح فلوكس أنه كانت لديه مشكلة خاصة، ويحاول أن يبعد والده الفنان فاروق فلوكس عن تفاصيلها، مضيفاً: “أنا كان عندي مشكلة خاصة، وببعد أن والدي يعرف حاجة وهو عنده 86 سنة، وبخاف عليه في السن ده، والناس لعبت على الحتة دي”.

ووجه رسالة إلى والده، قائلاً: “أهم حاجة عندي أبويا، والقصة مش فيا، والقصة إن ناس هاجمت أبويا وعمري ما أقاطع أبويا، وربنا يخليه لنا ولأحفاده وربنا يريح قلبك علينا ديماً”.