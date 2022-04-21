شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن الوز عوام"..نور خالد النبوى والأداء الممتع مع والده فى "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هذا الشبل من ذاك الأسد"، " ابن الوز عوام" أمثلة تستخدم عند الحديث عن موهبة موجودة عند شخص يكون والده يعمل فى نفس المجال الذى يحترفه، وهذا بالفعل ينطبق على الفنان خالد النبوى وابنه نور والكيمياء الواضحة بينهما فى مسلسل "راجعين ياهوى"، والتى وصلت للمشاهدين من الحلقات الأولى للمسلسل.

ومسلسل راجعين يا هوى، الذى يعرض حاليا خلال شهر رمضان، يعد أول عمل فني يجمعهما سوياً، حيث يقدمان مباراة تمثيلية رائعة بينهما والأداء السهل الممتع الذى جعل جميع رواد السوشيال ميديا يتغزلون فيهم.

ويلعب نور شخصية طارق الذى يقف بجوار عمه بليغ أبو الهنا " خالد النبوى" ويسانده خلال الأحداث ودوره في المسلسل نال اعجاب العشرات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معجبين بدور وأداء نور خالد النبوي الذي أثبت جدارته بأداء الدور، متغزلين في موهبته و طريقه تمثيله أمام والده و والحضور أمام الكاميرا في المشاهد التي جمعتهما سويا.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.