شكرا لقرائتكم خبر عن منازل النجوم فى رمضان .. سهرات كوكب الشرق ولائم وتلاوات وصلة رحم وضحكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من العادات والسهرات فى شهر رمضان وكانت منازل بعضهم تمتلئ بالزائرين من الأصدقاء والأقارب فى دعوات على السحور أو الإفطار وسهرات بعضها فنى وبعضها عائلى، يعيشون فيها فى جو رمضانى مميز يشع بهجة وحب وفن ومرح.

وكان منزل كوكب الشرق أم كلثوم يمتلئ بالحركة الضجة والزائرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث اعتادت أن تلتقى كل ليلة بجميع أفراد أسرتها على مائدة الإفطار التى تمتلئ بكل أنواع الطعام، بالرغم من أن كوكب الشرق كانت لا تأكل من هذه الأطعمة وتكتفى بما أوصاها به الطبيب.

وكانت أم كلثوم تدعو أقاربها القادمون من الريف للإفطار فى بيتها وأحياناً تدعو أصدقائها المقربين للإفطار وقضاء السهرة فى بيتها بين جلسات الأدب والفن والشعر وتبادل القفشات والنكات .

وكانت أجمل سهرات منزل كوكب الشرق عندما تتلو آيات القرآن بصوتها الجميل ، وكانت سجلت بعض الشرائط لهذه التلاوات احتفظت بها فى منزلها.

واعتادت أم كلثوم على الصيام منذ كان عمرها 12 عاماً ومهما كانت الظروف حتى لو كانت مريضة.

وأكدت كوكب الشرق أنها عندما مرت بأزمة صحية قبل رمضان نصحها الأطباء بأن تسير على نظام معين فى حياتها ولكنها كانت تخالف أوامر الأطباء الذين نصحوها بعدم الصيام.

وكان من عادات أم كلثوم فى رمضان أن تستيقظ ظهراً وتخرج من بيتها لقضاء مصالحها، ثم تعود قبل الإفطار بنصف ساعة ، وكان إفطارها يتكون من عصير الفاكهة وبعض المأكولات الخفيفة، وبعد صلاة العشاء تبدأ السهرة فى صالون منزلها، وفى السحور تتناول الزبادى ولا تنام إلا بعد صلاة الفجر.