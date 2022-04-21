شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "فاتن أمل حربى" تصور المحاكمة التاريخية يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "فاتن أمل حربى"، من بطولة نيللى كريم، تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، الذى يعرض حالياً في الموسم الرمضانى، من إخراج ماندو العدل، ومن المقرر أن يتم تصوير المحاكمة التاريخية لقضية "فاتن أمل حربى"، يومى الخميس والجمعة القادمين في المحكمة.

ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى والنقدى في آن واحد، لما يناقشه من قضية الأحوال الشخصية، حيث أحدث المسلسل جدلا واسعاً خلال الأيام الماضية بسبب قضية محكمة الأسرة التي قدمتها "تونا" – فاتن أمل حربى، كما أشاد النقاد بمستوى التمثيل للممثلين خصوصاً أداء نيللى وشريف سلامة، حيث قدم سلامة شخصية سيف الرجل الذى لم يرعى عائلته بل أقدم على هدم تلك السرة بسبب تصرفاته .



فاتن امل حربى

والمسلسل بطولة كل من نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.