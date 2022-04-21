شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وفانتازيا ودراما تاريخية فى برومو فيلم The Northman.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Focus Features ثانى فيديو تشويقى لـ فيلم The Northman ، الذى سيصل دور العرض بداية من يوم 22 أبريل الجارى، وكشف الفيديو عن مجموعة جديدة من اللقطات التشويقية للفيلم الجديد، ووصلت مدته إلى دقيقة و 52 ثانية.

يستكشف فيلم الإثارة الانتقامى الأعماق The Northman التى سيصل إليها أمير الفايكنج سعياً لتحقيق العدالة لقتل والده، الفيلم من بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، ونيكول كيدمان، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك.

كما صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع في شركة Focus Features المنتجة للفيلم Last Night in Soho، حيث قالت: "أنا سعيد حقًا لأننا عرضنا هذا الفيلم في دور السينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه بالفيلم وللمخرج إدغار رايت، المدافع القوي لـ طرح الأفلام بـ دور السينما، الذى يتواجد حاليا في المملكة المتحدة للترويج لـ فيلمه الجديد Last Night in Soho".

ويأتي تصريح بونيل بعد طرح فيلم Last Night In Soho بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم، فى 29 أكتوبر من العام الماضى 2021، بعد عدة تأجيلات لطرح العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفكير في طرح العمل بـ أحدى منصات البث خوفا من عدم تحقيق الإيرادات.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.