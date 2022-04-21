ميس حمدان تعتذر بعد تشبيهها اسم عاصمة المغرب برباط الحذاء!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 21 أبريل 2022 05:43 صباحاً - اعتذرت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة وهجوم بسبب تعليق على اسم العاصمة المغربية أثناء برنامج المسابقات ساعة حظ.

وبدأت الأزمة بعد أن حاولت ميس حمدان مساعدة أحد المتسابقين في المسابقة التي تقدمها على شاشة قناة عمان، بعد أن خانته ذاكرته حول اسم العاصمة المغربية. ووجهت ميس حمدان سؤالاً إلى المتسابق ضمن فئة الجغرافيا حول اسم عاصمة دولة المغرب، وبعد أن فشل في معرفة الإجابة حاولت تبسيط الأمر له وتقريب اسمها من خلال سؤال أخر عن كيفية ربط حذائه ليجيب بصوت عال الرباط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مقطع الفيديو واعتبروا أن ميس حمدان شبهت اسم عاصمة المغرب بذلك التشبيه.

وانطلق على إثر هذا الفيديو حملت انتقادات واسعة طالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، واعتبر البعض أن تصرفها غير لائق وغير مهني، وطالبوها بـ الاعتذار الفوري من المغرب والشعب المغربي.

وردت ميس حمدان في اتصال هاتفي مع برنامج ET بالعربي، مؤكدة أن ما حدث لم يكن أكثر من زلة لسان، وطالبت من الجمهور المغربي مسامحتها.

وقالت ميس حمدان: “لا أحد يعلم عشقي للمغرب وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمرّ شهر أو شهرين بالكثير ما كون مغنية أغنية مغربية على السوشيال ميديا عندي، كذلك معظم أغاني الريلز التي أضعها عندي تكون خلفية الأغاني مغربية “.

وتابعت موجهة رسالتها إلى الجمهور المغربي قائلة: “ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتوا حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبكم قوي”.

ولفتت إلى أن البعض يحاول أن يوقع بينها وبين الجمهور المغربي، معلقة: “زلة لسان غير مقصودة ومش عارفة مين يلي قاعد مركز بالكلمة بهذه الطريقة وأحب أن يوقع بيني وبينكم وحتى ولو غير مقصودة من أحد فسامحوني أنتم حبايبي وبحبكم وبموت فيكم وماحدش يزعل مني أبدا أبداً”.

واختتمت حديثها مؤكدة أنها غلطة لغوية، ووعدت الجمهور بعدم تكرارها قائلة: “يا ريت هالموضوع يتنسى لأن المحبة يلي بيني وبينكم أكبر بكثير من غلطة لغوية وحفضل أغنيلكم وأضبط لهجتكم قدر المستطاع”.