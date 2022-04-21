شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان زمان .. يوسف بك وهبى عزم مسلمين باريس وليلى مراد عملت قمر الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان لنجوم الزمن الجميل العديد من العادات والسهرات فى شهر رمضان وكانت منازل بعضهم تمتلئ بالزائرين من الأصدقاء والأقارب فى دعوات على السحور أو الإفطار وسهرات بعضها فنى وبعضها عائلى، يعيشون فيها فى جو رمضانى مميز يشع بهجة وحب وفن ومرح.

وكان يوسف وهبى يحتفل بشهر رمضان احتفالاً كبيراً ويقيم فى منزله دائماً العديد من الولائم التى تجمع أصدقائه الفنانين ، وتصادف أن أتى شهر رمضان فى أحد الأعوام وكان الفنان الكبير فى رحلة إلى أوروبا ، فحرص يوسف وهبى على أن يجمع عدد من المصريين المغتربين فى باريس ويدعوهم على الإفطار، وكان أحياناً يذهب إلى المسجد فى باريس ليدعو العرب والمصريين للإفطار والاحتفال بالشهر الكريم.

فيما كانت سمراء النيل مديحة يسرى تحتفل بشهر رمضان بأن تدعو عدد من المقرئين ليرتلوا القرآن طوال السهرة ، وبعد ذلك أصبحت تكتفى بأشرطة الكاسيت لتستمع هى وزارها فى رمضان لآيات القرآن.

وكانت الفنانة زينب صدقى صديقتها المقربة وكانا يقضيان أغلب أوقات الشهر الكريم معاً سواء فى زيارة الأضرحة أو فى التسوق ، وكانت كل منهما تنتظر الأخرى فى الاستديو حتى تنتهى من عملها إذا كانت مرتبطة بتصوير أحد الأفلام فى رمضان ، ثم تنطلقان لقضاء باقى اليوم معاً

وكانت القيثارة ليلى مراد تحرص على الاحتفال بشهر رمضان بدعوة أصدقائها للإفطار فى بيتها، وكانت تفعل ذلك أثناء زواجها من الفنان أنور وجدى واستمرت على ذلك بعد طلاقها حيث كانت تدعو أصدقائها الفنانين الفنانات للإفطار فى منزلها وتحرص على أن تعد لهم مشروب القمر الدين بنفسها وبطريقتها الخاصة التى تميزت بها.