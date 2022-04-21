بعد تصريح فرج عامر.. خالد سرحان يسخر من إعادة مباراة السنغال: هوزع ٣٠ كوز لانشون

محمد اسماعيل - القاهرة - سخر الفنان خالد سرحان من تصريح المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق حول إعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس، والتي خسرها المنتخب المصري في 29 مارس الماضي.

وكتب سرحان، عبر حسابه بـ "فيسبوك" مازحًا: "طب ايه رأيكم بقى ان ماتش مصر والسنغال هيتعاد وده كلام موثوق بنسبة كبيرة ولو ده محصلش هوزع ٣٠ كوز لانشون لوجه الله.. واديني قولت".

تصريحات فرج عامر جاءت بعد أن أشارت تقارير خلال الساعات الماضية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بصدد إصدار قرارت جديدة، تؤكد إعادة المباراة، على خلفية أعمال الشغب من جانب جماهير منتخب السنغال.

وقال عامر، عبر حساباته بـ "فيسبوك" و"تويتر": "خليكوا فاكرين أنا أول من قال إن مباراة السنغال ومصر سوف تعاد وفي قطر ودون جمهور، وبنسبة 99% بأكد هذا الخبر تاني".

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الأحداث المؤسفة التي طالت منتخب مصر فى مباراة السنغال، وانتهت بفوز وتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم، للمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال.

وحسمت قرعة كأس العالم 2022 لمنتخب السنغال وجوده ضمن المجموعة الأولى رفقة قطر، وهولندا، والإكوادور.