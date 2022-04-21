شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صادق يبدع فى أداء 3 شخصيات متنوعة فى دراما رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان القدير أحمد صادق ثلاثة شخصيات مختلفة ومتنوعة في دراما رمضان 2022 ، في مسلسلات: ( الاختيار 3 ، جزيرة غمام ، فاتن أمل حربى)، ويبدع ذلك الفنان الكبير في كل شخصية ليقدم لنا الشيخ الجليل والشهير بمسلسل " فاتن أمل حربى" ولكنه لا يتعاطف معها ويطردها من مجلسه، واستطاع في هذه الشخصية أن يقدم لنا نموذجا من نماذج الشيوخ المتواجدة علي الساحة.

أما فى مسلسل " الاختيار 3 " فيقدم شخصية اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية سابقا ويشغل حالياً منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات ، ويقدم الفنان أحمد صادق الشخصية من خلال جانب وطني وإنساني كبير من خلال عدة مشاهد منها المشهد الذي طلب فيه خيرت الشاطر مقابلته فأخبر وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي بالمقابلة ليقابله السيسي مع حجازي ليؤكدا أن الجيش صف واحد ولا مجال للوقيعة بين افراده .

يقدم الفنان القدير أحمد صادق أيضا وجها ثالثا في مسلسل " جزيرة غمام " وهو دور القمص: كبير القساوسة في الكنيسة و يعيش في دير بجزيرة غمام ويقابل الشيخ عرفات " أحمد أمين " داخل الدير ليتحدثا في أحوال الجزيرة ومصيرها من الزوبعة ، ليقدم لنا أيضا وجها آخر للقمص الذي يتعاون مع المسلمين ويرحب بهم .

الفنان القدير أحمد صادق هو أحد الممثلين الكبار في الفن المصري الذي يستطيع بحرفيته أن يمسك تفاصيل أي شخصية يقدمها ، ومن جيل الكبار وشارك من قبل في روائع الاعمال الدرامية الرمضانية وغير الرمضانية ومنها مثلا : ليالي الحلمية ، سوق العصر ، بوابة الحلواني ، القضاء في الإسلام ، الناس في كفر عسكر ، وغيرها من الاعمال .

أحمد صادق فنان قدير من نجوم المسرح المصرى بدأ حياته الفنية فى مسلسل "أهلًا بالسكان" عام ١٩٨٤مع النجم الراحل حسن عابدين، ثم تابع مسيرته التليفزيونية الناجحة فى العديد من المسلسلات ومنها "ليالى الحلمية"مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ، و"بوابة الحلوانى"، و"أهالينا"، و"الناس فى كفر عسكر" و"الكبير قوى"، وتخلل مسيرته الفنية اشتراكه فى فيلمين هما "الصرخة" مع الفنان الراحل نور الشريف و"الفاجومى" مع خالد الصاوى ومن أشهر أدواره دور على المغازي، فى مسلسل "سوق العصر" مع النجم أحمد عبد العزيز والنجم كمال أبو رية ومن اخراج المخرج هانى إسماعيل، الذى عُرض عام 2011، وحقق شهرة واسعة من خلال هذا المسلسل.وهو أيضا من نجوم المسرح المصرى قدم الكثير من الأعمال المسرحية بمسرح الدولة ومتميز بصدقه فى التشخيص واهتمامه بالتفاصيل فى كل دور يقدمه حتى ولو كان دورا صغيرا.