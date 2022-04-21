شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى حلقة 19.. سيدات يحررن توكيلات لفاتن لتأييدها ضد قانون الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، والمذاع على قناة Cbc، بقيام عدد من سيدات مصر بعمل توكيلات لـ "فاتن" نيللى كريم، لتأييدها فى قضية الطعن على قانون الأحوال الشخصية والحديق باسم المطلقات المصريات.

انتقل المشهد إلى "سيف" شريف سلامة، فى المصنع بعد سرقة الشنطة التى تحتوى على مليون جنيه والتى قام بسرقتها من "فاتن"، وذهابه إلى ابن عمه وسأله أين الفلوس بحكم انه الوحيدا لذى يعلم بالأمر ولكنه حاول إقناعه بأن "فاتن" هى من قامت باستعادة فلوسها.

وذهب "سيف" إلى منزل "فاتن" ولكنها عنفته بشدة بعد علمها بسرقة الفلوس منه، وقامت بطرده من المنزل بمعاونة جيرانها الذين يقطنون أمامها، فيما بحث "شفيع" مع محاميه عن قصة العاصة التى أعطت "المليون جنيه" لـ "فاتن" ومحاولة ما يريدون معرفته.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.