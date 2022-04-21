شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ ياسمين عز: زيجتى كانت فاشلة وأنصح أى بنت بعدم إجراء تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن سبب زواجها مرة واحدة فقط رغم تمتعها بجمال ونجومية كبيرة، موضحة: "تزوجت صغيرة في عمر 18 سنة، وكانت تجربة فاشلة لأنها وصلت في النهاية إلى الانفصال، وذلك كانت مسئولية كبيرة علىّ بسبب وجود أولاد بيننا مسئولين منى، وتعبت كثيراً حتى كبر أولادى، ومن هنا بدأت أشعر بالراحلة بعض الشيء".

وأضافت نوال الزغبى، خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، أنها تعيش حالياً حياة العزوبية التي لم تعشها أو تراها، لافتة: "أرفض الزواج في الوقت الحالي، أو أرتبط بشخص يقيدني، فبقدر ما وجود الرجل مهم إلا أن نجومية الفنانة مع الرجل الشرقى مشكلة، ففى وقت ما يكون هناك منافسة معها ومن هنا تأتى الغيرة والمشاكل".

وحول رجل أحلامها في الوقت الحالي أشارت نوال الزغبي إلى أن: "الرجل في حياة المرأة عندما تكون ناضجة ولها تجربة حياتية تصبح المواصفات صعبة مقارنة بالزواج في سن مكبرة حينها لا تسأل عن مواصفات كثيرة، ولكن إذا كان هناك رجل أحبه يسحرنى، وليس بالضروري يكون حلو، إنما رجل شخصية وكاريزما وحنون وأحس أن أعتمد عليه وأبقى في أمان معاه".

وتحدثت نوال الزغبى عن الشائعات التى طالتها بعد أغنية "مين حبيبى أنا" مع وائل كفورى وانتشار أقاويل ارتباطهما، موضحة: "الناس افتكرونا متجوزين وإن في علاقة ومكانش فى حاجة بينا، وائل أنا بحبه كتير وهو وبعتز بصداقته جدا، وأنه فنان لبنانى مكسر الدنيا، وأعتقد أن هذه الشائعة خرجت لأن الناس بتبقى عاوزة هذا الشىء يحدث فلا يعرفوا إنى متزوجة، فكانوا وقتها حابين يكون في علاقة بينا وحابين الارتباط الفني".

وكشفت نوال الزغبى عن سر محافظتها على جمالها ورشاقتها طوال الوقت، قائلة: "مش باكل كثير وبنام أقل شيء 9 ساعات، وبنام بدرى أخرى الساعة 12، وبشرب مياه كتير وعايشة حياة طبيعية وبعمل رياضة كتير، كما إننى أحاول أكون مبسوطة طول الوقت، وعندما أسافر أوروبا الناس بتشوفنى ويسألونى عن عمرى وفاكرنى 28 سنة".

وروت نوال تجربتها مع عمليات التجميل وندمها عليها، موضحة: "الست الجميلة بتكون طماعة في جمال أكتر وده غلط، أنا لو مش فنانة كنت هحافظ على جمالى وصحتى ورشاقتى، بس في أوقات بيحصل أمور في الحياة بتعاكسك، إنك بتكونى عاوزة تحافظى على جمالك أكتر بيحصل العكس، وهذا حدث معى وكان عندى مشكلة ومكنتش عارفة إزاى أخلص منها".

وتابعت النجمة اللبنانية: "وصلت لمرحلة إنى لو شفت بنت أنصحها ما تعمل أي عملية تجميل، فإجرائى لعملية تجميل جاء بسبب نصيحة من صديقة لى ألحت علىّ كثيراً إنى أعمل عملية تجميل علشان أكون أجمل، ولكن الأمور انقلبت والحمد لله مرت التجربة، وهذه الصديقة موجودة حالياً ولكن لم نعد أصدقاء".