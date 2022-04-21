شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ ياسمين عز: والدى متعبد وغير متعصب دينيا وأنا مغرمة بـ وردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبى ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، وتحدثت في بداية اللقاء عن والدها المتدين وموقفه من دخولها عالم الفن والغناء، وقالت نوال: "والدى متعبد ويصلى كتير ومؤمن جداً، ولكنه ليس متعصب دينيا، بل منفتح ويحب الفن ومن المشجعين والداعمين لى".

وكشفت نوال الزغبى عن جمال صوت والدتها وعمتها وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة".

وأضافت نوال: "بالنسبة لوردة فهى فنانة كبيرة وأنا مغرمة بصوتها وبشخصيتها منذ صغرى، وكنت بمجرد معرفة أن لها حفل في شم النسيم، بكون في انتظارها أمام التليفزيون ببقى مستنية على التليفزيون ومبهورة فيها، وفى إحدى المرات حضرت حفلة لها وغنت مالى وأنا مالى ومن وقتها حفظتها، وأما أصبحت فنانة كنت أحب أعيد بصوتى هذه الأغنية".

وروت نوال الزغبى أول موقف بعد شهرتها في مصر، وقالت: "بعد ما غنيت (عاوزة الرد) و(مين حبيبى أنا)، طلعت بليالي التليفزيون حفلة وانقلبت حياتى بمصر، حسيت إنى مش قادرة أمشى في الشارع، وكنت فرحانة جدا وحسيت إنى في بلدى التانى لأن الشهر في مصر غير، وبعدها انشهرت في لبنان وكنت صغيرة وقتها ولم أستوعب ما حدث لى".