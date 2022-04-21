شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: "فاتن أمل حربى" أعطى مؤشرا إلى مراجعة القانون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت وزيرة التضامن نيفين القباج على مسلسل "فاتن أمل حربى"، بطولة النجمة نيللى كريم، والذى يناقش قضايا العنف ضد المرأة وقضية حضانة الأم لأطفالها، وقالت إن العمل أعطى مؤشرا إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة، مؤكدة أن القضية ليست "المرأة والرجل"، لكن قضية أسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال تصريحات لبرنامج "تريندنج"، أنها كانت تتمنى أن يسلط الضوء أكثر على الأطفال لأن قضايا الأسرة ليس شريك فيها المرأة والرجل فقط، لكنها أكدت سعادتها بجرأة العمل والأداء التمثيلى لأبطاله، والابتعاد عن الصورة النمطية للمرأة الضعيفة لكنها بدت قوية فى المسلسل.

وكشفت أن الرئيس السيسي وجه بمراجعة القانون من جديد من قبل عرض المسلسل، لأن الأسرة المصرية هى مصر كلها، وعلينا أن ندير العلاقة بشكل توافقى لتجنب أى أزمات فى المجتمع المصرى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.