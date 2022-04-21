شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الإعلان الرسمى لفيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة سينرجى، اليوم الخميس، الإعلان الرسمي لفيلم "واحد تانى" المقرر طرحه فى دور العرض بداية من من وقفة عيد الفطر المقبل، بعدما طرحت الشركة البوسترات الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية، ولاقت صدى واسعا، ويعد الفيلم بمثابة عودة قوية لحلمى فى السينما.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب وأحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.