شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يحتدم بين منة شلبى ومحمد حاتم فى "بطلوع الروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح عن استعداد أكرم (محمد حاتم) لخوض أول مهمة جهادية له، فبعدما سيطر الأكراد على العديد من الطرق، أصبحت مهمته مع خمسة آخرين أن يذهبوا إلى إحدى المناطق الخطرة لأخذ ملف يتضمن خطة الأكراد للهجوم، وتولى أكرم مسئولية القيادة فى حين قُتل قائد المجموعة.

كما أخبرت روح (منة شلبي) زوجها أكرم بمحاولة صديقه عمر (أحمد صلاح السعدني) لمسها، الأمر الذى أثار غيرة وغضب أكرم، ليستغل فترة تدريبه على حمل السلاح ويذهب إلى عمر ويلمح له ببعض شكوكه، لينكر عمر تمامًا كل شيء ويخبره بأن روح ينقصها بعض الإيمان.

ويُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 9 مساء، بطولة النجمة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري.