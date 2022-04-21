شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 19.. خطة خيرت الشاطر الخبيثة للقضاء على المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، والتى تحمل اسم "أحداث مكتب الإرشاد"، اجتماع خيرت الشاطر ومرسى وعصام الحداد وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في منزل محمد مرسى، لبحث تداعيات أحداث مكتب الإرشاد، حيث يؤكد خيرت الشاطر أنهم اتخذوا من أحداث الإرشاد قضية كبرى للقضاء على المعارضة بكل أشكالها.

وكشف الشاطر أن الجماعة قدمت بلاغات ضد كل رموز المعارضة، وتم فتح التحقيق وكل الصور التي اتخذت في مؤتمر الجماعة الصحفي ستستخدم ضد جبهة الإنقاذ، ويطلب خيرت الشاطر من مرسى توجيه الاتهام للإعلاميين باعتبارهم محرضين وممولين أيضا، ويقال هذا الكلام بقوة ورهبة وأنه كرئيس الجمهورية مستعد للتعامل بالقوة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.