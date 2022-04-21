شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف الحلقة 20.. روجينا تنتقم لـ سما إبراهيم وتقتل ميدو عادل شنقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل انحراف، بحديث الضابط شريف نوح "يقدمه الفنان أحمد صفوت"، مع زوجته الدكتورة حور (النجمة روجينا)، عن قضايا القتل المتتالية، ويخبرها بأنه لن يترك القاتلة، لأنه لا يريد أن تقيد كل هذه القضايا ضد مجهول.

ويذهب الضابط شريف إلى رئيسه في العمل (الفنان محمد غنيم) ويخبره بأنه يشك بنسبة كبيرة بأن زوجته الدكتورة حور هي القاتلة التي وراء كل هذه الجرائم، ويخبره بأنه يتتبع هاتفها وتحركاتها بموافقة النيابة، بعد أن حصل على تصريح لمراقبتها.

وتترك الدكتورة حور هاتفها في شقتها، وتذهب من أجل الانتقام من الدكتور أمير عادل (الفنان ميدو عادل) وتقوم بقتله وشنقه، وعمل بث مباشر من هاتفه المحمول، يظهر فيه وهو مشنوق ومعلق بالسقف.

وتختتم أحداث الحلقة العشرين من مسلسل انحراف بأن ضابط التحقيقات يعثر على سلسلة حريمى فى موقع جريمة قتل الدكتور أمير عادل.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.