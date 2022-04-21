بعد الفوز على أوساسونا.. ريال مدريد يقترب من لقب الليغا للمرة 35 في تاريخه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

واصل ريال مدريد طريقه نحو حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 35 في تاريخه بالفوز 3-1 على أوساسونا بأهداف ديفيد ألابا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز اليوم الأربعاء، بينما أهدر كريم بنزيمة ركلتي جزاء.

وأصبح رصيد ريال 78 نقطة وبفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد الذي تعادل دون أهداف مع غرناطة في وقت سابق اليوم.

ويأتي برشلونة ثالث الترتيب وإشبيلية صاحب المركز الرابع خلف أتليتيكو بنقطة واحدة، قبل أن يلعب الفريقان يوم الخميس.

ويحتاج ريال إلى أربع نقاط من آخر خمس مباريات لضمان حصد اللقب.

وافتتح ألابا التسجيل في الدقيقة 12، بعد تسديدة من مدى قريب عقب ركلة حرة، لكن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين عن طريق أنتي بوديمير عقب هجمة مرتدة سريعة.

وكان أسينسيو في المكان المناسب والتوقيت المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله داني سيبايوس وسجل الهدف الثاني.

وأهدر بنزيمة ركلتي جزاء في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني، حيث تألق الحارس سيرجيو هيريرا وأنقذ المحاولتين.

لكن الأمور لم تحسم حتى الثواني الأخيرة، حيث توغل البديل فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر وأرسل كرة أرضية حولها فاسكيز إلى هدف.