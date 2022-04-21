مشاهد مؤثرة.. ما لم يشاهده الجمهور في إعلان نادين نجيم لرمضان 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح إعلانها الرمضاني، كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن كواليس المشاهد المؤثرة من تصوير الإعلان الخاص بشركة اتصالات سعودية، وهو ما تفاعل معه الجمهور لما يحويه من معانٍ إنسانية.

وشاركت نادين متابعيها على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تجسّد لحظة سقوطها على الأرض عقب سماع دوي الانفجار، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل نحو عام ونصف العام، وهو الموقف الذي تعرضت له بالفعل وتسبّب بإصابات عدة في وجهها.وتضمنت الكواليس مشاهد الإنقاذ ورجال الشرطة، ولوحات الرقص مع الفتيات والتفاعل مع فريق العمل في لقطات عفوية مميزة تُظهر حجم الجهد المبذول لتقديم هذا الإعلان الناجح.

واكتفت نادين بالتعليق على الفيديو قائلةً: “بعض المشاهد خلال تصوير إعلان زين”. وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بأدائها المميز وبتأثرها بالحادثة التي عاشتها في الواقع وعانت بسببها لفترة طويلة.

يُذكر أن الإعلان الرمضاني يحمل عنوان “مكتوبة علينا مكتوبة”، وقد أدت الأغنية الفنانة حلا الترك، وهي من كلمات هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبدالمسيح، وتناول قضايا التنمّر والتمييز العنصري، وحفظ حقوق الأطفال ونبذ العنف الممارَس عليهم.