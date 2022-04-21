ملف سري الحلقة 19.. صبا الرافعى تكتشف قاتل شريف المالكى

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 19 من مسلسل ملف سرى، بطولة النجم هانى سلامة، العديد من الأحداث والمفاجآت، حيث وجدت مريم المالكى "عائشة بن أحمد" على سيارتها ظرف مكتوب عليه "ابن شريف المالكى" ووجدت به صورا لطفل، وعندما ذهبت لمنزل عمها يوسف المالكى "ماجد المصرى" وجدت الطفل موجودا بالفعل، واعترف عمها أنه ابن شريف ابنه.

يدخل ليل المصرى "محمد محمود عبد العزيز" الشركة بعد أن ملك 80% منها، وبدأ يتذكر حوارا دار بينه وبين شريف المالكى عندما وجده جالسا على مكتبه وقلل منه ووبخه، وبدأ ليل يرمى صور عائلة المالكى على الأرض وهو منفعل، وعلى جانب آخر قام هارون المالكى "محسن محيى الدين" باتهام أخيه حسين "إيهاب فهمى" فى قضية فساد الأموال، باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة وتم القبض عليه .

خُطف شاكر "نضال الشافعى" وهو فى طريقه لمحاكمة حازم "إدوارد" وأمينة "دنيا عبد العزيز"، وعندما بدأت المحاكمة تقدم ليل المصرى للإدلاء بشهادته الذى قام فى البداية بالشهادة مع حازم وأقر بوجوده مع شريف المالكى فى اجتماع قبل مقتله بأيام، وأن يوسف قد أهداه ساعته الثمينة، ولكنه فى نهاية الشهادة أقر أن هذه المقابلة كانت فى الشركة وليست فى المزرعة التى وجد فيها بصمات حازم، كما ظهر شخص غريب ادعى أنه حارس بالمزرعة وأنه شاهد حازم يصور المكان قبل الجريمة بأيام، وأقرت النيابة بوجود صور المزرعة على هاتف حازم .

دخلت صبا الرافعى على عادل المالكى لتجده يهلوس بكلام غريب وعندما ركزت فى الكلام وجدته يتحدث عن مقتل شريف المالكى، وأنه لم يقصد قتله وبدأت تصور ما يقول بهاتفها وبهذا الحديث علمت أن عادل هو من قتل شريف ابن عمه، على جانب آخر أفاق المستشار يحيى "هانى سلامة" من الغيبوبة بعدما أُطلق عليه الرصاص.

مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.