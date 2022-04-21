شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى تكشف عن أحدث صور مع زوجها ووالدتها أصالة بعد شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبى، ابنة الفنانة أصالة، متابعيها وجمهورها على حسابها على إنستجرام، بمجموعة من الصور لها مع زوجها ووالدتها النجمة أصالة، ولم تكشف شام عن سبب هذا التجمع بين أهلها وبعض من أصدقائها، حيث يظهر أيضا في الصورة خالد الذهبى نجل النجمة أصالة.



شام وزوجها (1)



شام وزوجها (2)

وقبل أيام قليلة حرصت شام على مشاركة متابعيها بصور من قضائها لشهر العسل، مع زوجها، وأظهرت الصور قضاءها وقتا ممتعا، فى التزلج على الجليد، وتناول الطعام.



أصالة وابناها

ونشرت شام الصور عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلقت: "معكم بدأت حياتي للتو.. إلى حياة مليئة بالمغامرة الدائمة والضحك والطعام الجيد".

ومن جهة أخرى، حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على توجيه رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، التي احتفلت أمس بحفل زفافها، حيث نشرت صورة لها ولزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "سعادة ما بعدها سعادة شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدني بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسعادة والأصحاب الطيبين ويحفظ لي ياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر، ويا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدني كلّها إلك، بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمني لكم".

الفنانة السورية تألقت بمجموعة من أبرز أغانيها، وكان للنجمة اللبنانية إليسا حضور قوى بأغنية رومانسية أهدتها للعروسين، وغنت النجمتان أغنية "أسعد واحدة" إحدى أشهر أغنيات إليسا، ولم تتمالك أصالة دموعها حيث بكت متأثرة خلال الحفل.

كما سردت أصالة موقفا طريفا حدث مع زوج ابنتها شام فى فترة طفولته، حيث كان قد طلب منها التقاط صورة وهو يبلغ تسع سنوات فى إحدى الحفلات لتمر السنوات ويصبح زوج ابنتها.