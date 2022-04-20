هل هناك جزء ثانٍ من “كسر عضم”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “كسر عضم”، تداول الجمهور معلوماتٍ تؤكد وجود جزءٍ ثانٍ منه، وأن هناك استعداداً لهذا الأمر، وهو ما نفته مخرجة العمل رشا شربتجي، في مداخلةٍ هاتفيةٍ لها رصدتها منصة “تريند”، وردّت المخرجة السورية على ذلك الأمر بالقول إنه من المبكر الحديث عن جزء ثانٍ، لـ”كسـر عضم”، وإن الحديث عن وجود جزء ثانٍ من العمل يعود للكاتب والشركة المنتجة، مضيفةً أنها لا تحبذ فكرة تعدد الأجزاء ما لم يكن هناك محتوى جديد وغير مكرر من حيث المضمون والشكل، حسب تعبيرها.

وأعربت رشا شربتجي، خلال ذلك الاتصال، عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الإيجابية التي حظي بها العمل خلال عرض الحلقات الأولى منه، مشيرةً إلى أن التعليقات الإيجابية التي وصلتها هي بمثابة مسؤولية كبيرة أصبحت على عاتقها.

وفي سياق الاتهامات التي أطلقها الكاتب فؤاد حميرة، والتي اتهم فيها كاتب مسلسل “كسر عضم” بسرقة نصٍ له يحمل اسم “حياة مالحة”، كان قد باعه لشركة كلاكيت قبل أكثر من 10 سنوات، ردّت المخرجة السورية على الموضوع عبر تدوينةٍ نشرتها عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، واصفةً ما يحدث بأنه اصطياد بالماء العكر، وأنه من الطبيعي أن يحدث في ظل النجاح الكبير الذي يحققه المسلسل.

لكنها عادت وعدّلت التدوينة، لاحقاً، لتحذف منها تلك المطالبة، واكتفت بالقول: “نحن الآن في سباق مع الزمن وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً سوف يؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه”، مشيرةً إلى أن لهم حديثاً آخر بعد انتهاء عرض المسلسل.

وكذلك رد الكاتب السوري علي معين كاتب المسلسل، بالقول إن “كسر عضم” هو حبكة درامية لثلاثة خطوط، وإن الخط الدرامي الأول للمسلسل هو خط الشباب، وكُتبت حواراته وأحداثه لتناسب عام 2022، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تكون مكتوبة في زمن آخر، مضيفاً أن على من لديه العلم كيف سيسير خط أحداث الشباب بإخبارهم مشكوراً.