صبا مبارك: “أنا مش مدام ولا آنسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستوحي الممثلة الأردنية، صبا مبارك، ما تقوم بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الشخصيات التي تقدمها في مسلسلاتها، التي تعرض خلال موسم الدراما الرمضانية.

وفي آخر منشوراتها، عبر “إنستغرام”، رفضت صبا مناداتها بالآنسة أو بالمدام، معرفة نفسها بأنها الأستاذة فريدة المسيري، وذلك بعد أن قامت بنشر صورة لشخصية “فريدة”، التي تقدمها صبا بمسلسل “سوتس بالعربي”، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “متقوليش يا مدام ولا يا آنسة، أنا الأستاذة فريدة المسيري”.

وتؤدي صبا في المسلسل شخصية “فريدة”، وهي أستاذة محامية تدير مؤسسة كبيرة للقانون، وتتمتع بذكاء كبير، كما أنها صاحبة شخصية قوية، وتتحلى بالكثير من الصفات القيادية، منها: الحزم واللباقة، وباجتماع كل هذه الصفات تتمكن من قيادة الشركة التي يرتادها الكثير من أصحاب النفوذ، سواء كانوا شركاء أو عملاء، ويتميزون بأنهم من أصحاب الثروة والنفوذ والسيطرة.

ويعتبر “سوتس بالعربي” من المسلسلات القريبة من طابع “التوك شو”، وهو نسخة معربة عن مسلسل أميركي يحمل نفس الاسم، وحظي بشعبية كبيرة عند عرضه، ويدور في فلك المحاماة وعالم الجريمة.

ويشارك في بطولة العمل، إلى جانب صبا مبارك: آسر ياسين، وأحمد داوود، وتارا عماد، وريم مصطفى، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

وفي سياق متصل، تشارك صبا ببطولة عملين آخرين بجانب “سوتس بالعربي”، هما: “توبة”، و”ليلة السقوط” الذي تم منع عرضه خلال شهر رمضان، بعد أن تم الإعلان بأنه سيكون حاضراً في سباق الدراما الرمضانية.

وتظهر الممثلة الأردنية بشخصيات مختلفة كلياً، ولا تشبه أي منها الأخرى في الأعمال الثلاثة، فمن أستاذة في القانون والمحاماة، إلى فتاة شعبية تعيش في بيروت، وتعشق بائعاً لملابس البالة في مسلسل “توبة”، إلى طبيبة تتورط في مشاكل كبيرة مع تنظيم داعش الإرهابي في ليلة السقوط.

وأرجعت صبا سبب منع عرض مسلسل “ليلة السقوط” إلى احتوائه على مشاهد قاسية من عنف واغتصاب، ما يجعله غير مناسب للعرض في شهر الصيام، مؤكدة أن المسلسل جسد الصورة الحقيقية التي حدثت في الواقع، وعمل على توثيق الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق، كما يتناول العديد من الحقائق التي تلامس الإنسانية، كخطف الفتيات والاعتداء عليهن باسم الدين، البريء من هذه الأفعال المحرمة، ويدور المسلسل في إطار درامي توثيقي.