بعد وفاة طفله الرضيع.. شقيقة كريستيانو رونالدو تدعمه برسالة مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن عائلة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحرص، حالياً، على تقديم الدعم له ولشريكته جورجينا رودريغيز، بعد فقدانهما طفلهما الرضيع، حيث توجهت شقيقته كاتيا أفيرو برسالةٍ مؤثرة شاركتها عبر حسابها في “إنستغرام”.

وعقب إعلان النجم البرتغالي أنه يعيش هو وجورجينا “أسوأ ألم يمكن أن يعيشه أي والدين”، نشرت أفيرو صورةً مركبة لجورجينا وكريستيانو، أرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: “أنا أحبك وقلبي معك هناك. ودعوت الله أن يعتني بك ويقوي طريقك أكثر فأكثر”، وذلك رغبةً منها في مواساة أخيها بهذه الفاجعة الكبيرة والمحنة الصعبة.

واستذكرت أفيرو في تعليقها والدهما الذي توفي عام 2005، قائلةً إن “ملاكهم الصغير في حضن والدهم الآن. وإن فتاتهم الصغيرة ثابتة وقوية ومليئة بالصحة، وستظهر كل يوم أن الحب فقط هو المهم”.

وعلى صعيد الدعم المتواصل لنجم مانشستر يونايتد، قدم جمهور نادي ليفربول الدعم لنجم خصمهم، خلال الدقائق الأول من مباراة الفريقين، التي أقيمت يوم أمس في ملعب أنفيلد، وتغيب عنها رونالدو بسبب المصاب الأليم الذي يعيشه حالياً.

كما انتظر جمهور الريدز وصول الدقيقة السابعة من اللقاء؛ ليغني “لن تسير وحدك أبداً” من أجل رونالدو، صاحب القميص رقم 7 في صفوف الشياطين الحمر.

وكان “صاروخ ماديرا” قد أعلن وفاة طفله الذي كان يُنتظر قدومه مع شقيقته التوأم، من خلال بيانٍ له نشره عبر حسابه على “إنستغرام”، وحمل توقيعه وتوقيع شريكته جورجينا.

وطالب نجم الساحرة المستديرة منحه وعائلته الخصوصية في هذا الوقت الصعب، مشيراً إلى أنه وشريكته جورجينا محطمان بسبب تلك الخسارة، إلا أن ولادة طفلتهما ستمنحهما القوة لعيش هذه اللحظات بأمل وسعادة.

كما قدم شكره للأطباء والممرضات على الرعاية التي قدموها لهم، واختتم بيانه بتوجيه بعض الكلمات لطفله الرضيع المتوفى، قال فيها: “طفلنا الصغير، أنت ملاكنا، سنحبك دائماً”.