نجل ديفيد بيكهام يضيف اسم عائلة زوجته إلى اسمه على “إنستغرام”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادةً تقوم النساء بإضافة الاسم الأخير لأزواجهن إلى أسمائهن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بروكلين بيكهام، ابن لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، غيّر ذلك التقليد، وقام هو بإضافة الاسم الأخير لعائلة زوجته نيكولا بيلتز إلى اسمه.

وفي التفاصيل، فإنَّ بروكلين قام بإضافة اسم “بيلتز” إلى نهاية اسمه في حسابه على “إنستغرام”، حيث بات اسمه يُقرأ “بروكلين بيكهام بيلتز”، وذلك بعد أيامٍ من زواجه بالممثلة الأميركية، بينما ردّت عليه بفعل الأمر نفسه، حيث قامت نيكولا بإضافة “بيكهام” إلى اسمها في حسابها على “إنستغرام”.

ويبدو أن صاحب الـ23 عاماً، واقعٌ في غرام بيلتز بشدة، حيث قام بمشاركة صورةٍ رومانسية تجمعه بها، وترك تعليقاً عليها قال فيه: “زوجتي”، مرفقاً تلك الكلمة برمز القلب للتعبير عن حبه لها.

وكان الثنائي بيكهام وبيلتز قد تزوجا قبل نحو أسبوعٍ من الآن بعد علاقةٍ غرامية امتدت لعامين، حيث أقاما حفل زفافٍ أسطورياً، وصلت تكلفته إلى أكثر من 3 ملايين دولارٍ، في منتجعٍ يملكه والد العروس.

وشارك كل من نيكولا وبروكلين صورةً لهما بالأبيض والأسود، وهما يمشيان جنبًا إلى جنب في حفل زفافهما وسط حشد من الناس.

كما شكرت نيكولا بيلتز والدها ​نيلسون بيلتز،​ البالغ من العمر 79 عاماً، على أجمل عطلة نهاية أسبوع عاشتها في حياتها، حينما أقام لها زفافاً أسطورياً إلى حبيبها بروكلين بيكهام، نجل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، من خلال نشرها صورة جمعتها بوالدها يوم زفافها.

ومؤخراً، أفادت تقارير كثيرة بأن نيكولا صاحبة الـ27 ربيعاً، قامت بتحديث خاتم الخطوبة الذي وصل سعره إلى 200 ألف دولار، إلى خاتم أكبر قيمة وحجماً، ويتميز خاتم خطوبة نيكولا بألماسة كبيرة مستطيلة الشكل مع ألماسات صغيرة تغطي الذهب الأبيض.