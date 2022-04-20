مفاجأة مدويّة بانتظار جمهور كارول سماحة.. كليب مختلف عن كل أعمالها السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة مؤخرًا من تصوير فيديو كليب لأغنية جديدة باللهجة المصرية، تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة.

التصوير تم في لبنان بمشاركة فريق عمل كبير وتحت إشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي رصدت ميزانية عالية جدًا لهذا العمل المصوّر، خاصةً أن أغنية كارول الجديدة ستكون واحدة من أقوى إصدارات الشركة لصيف 2022.

وفي معلومات خاصة، علمنا في موقع “بتجرد” أن كارول سماحة ستطلّ في كليب أغنيتها الجديدة بإطلالة مختلفة تمامًا عن أعمالها المصوّرة السابقة، إذ سيحمل الكليب جرعة زائدة من الحيويّة والإيجابية والفرح ليكون هذا العمل بمثابة مفاجأة لجمهورها في الوطن العربي بعد الظروف الصعبة التي مرّ بها العالم منذ جائحة كورونا.

تعود كارول سماحة في أغنيتها المصرية الجديدة للتعاون مع الملحن محمد رحيم الذي تعاونت معه في أعمال كثيرة منها أغنية (سهرانين) التي حققت حالة خاصة جدًا، والأغنية المنتظرة من كلمات أحمد حسن راؤول.

يذكر أن كارول سماحة تواصل في الفترة الحالية حصد نجاح أغنية “فوضى“، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”. وأغنية “فوضى” هي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.

على صعيد آخر، تعود كارول سماحة لإحياء الحفلات الغنائية في لبنان بمناسبة عيد الفطر، إذ تلتقي جمهور بلدها في حفل ساهر تقدّمه في “كازينو” – لبنان يوم الثلاثاء 3 مايو المقبل.

وعن الحفل قالت كارول في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “رغم كل الظروف الصعبة، انا سعيدة ومحمسة كتير نرجع نلتقي ونسهر سوى ببلدي الغالي لبنان يوم الثلاثاء ٣ مايو بمناسبة عيد الفطر المبارك بصالة السفراء كازينو لبنان”.