وائل كفوري يحلق عاليًا.. رقم قياسي جديد لـ”البنت القوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت أغنية “البنت القوية” للنجم البناني وائل كفوري، حاجز 125 مليون مشاهدة بعد 9 أشهر فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “البنت القوية” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وصدرت في يوليو 2020. وتدور فكرة الأغنية حول فيديو يجمع بين وائل ومجموعة من أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله في منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، في جو يغمره المرح والسعادة.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “البنت القوية” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المراتب الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

وتقول كلمات الأغنية: “إذا أنتي تركتيني.. وبطلتي تحبيني.. والله لخلي عيني.. ما تعود تشوف.. وإذا أنتي فليتي.. يعني نخرب بيتي.. شو بعمل بحالي.. مش معروف.. أنتي خلقتي لقلبي.. اللي مطرحك جواته.. بكلمة منك بيعيش.. وكلمة بتنهي حياته”.

كما تضمنت كلمات الأغنية: “يا ويلي من حبّا.. سكّر على مربّى.. إحساسي وأنا جنبا.. مش مقبول.. هالبنت القوية.. شو غيرت فيي.. لهفتها وخوفا علي.. مش معقول”.