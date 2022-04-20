شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 19.. ريهام حجاج تحاول الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 19 من مسلسل "يوتيرن"، للنجمة ريهام حجاج، تخطيط ياسر "محمود حجازى" مع محامٍ لرفع قضية حجر على أموال والده الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد"، ويطلب منه المحامى إثبات إصابته والده بالزهايمر أو أزمة صحية تمنعه من التصرف فى ثروته.

تستمر التحقيقات مع يارا "ريهام حجاج" بتهمة خيانة زوجها، وتقول فى أقوالها إنها لا تريد الخروج بل ترغب فى الحبس بعد أن شوهت صورتها أمام الناس ظلمًا بفعل زوجها "أيمن القيسونى"، كما ينكر خالد "كريم قاسم" وجود علاقة بينه وبين يارا.

تحاول يارا "ريهام حجاج" خلال التحقيقات التخلص من حياتها عن طريق قطع شرايينها، ويتم نقلها إلى المستشفى فى سيارة إسعاف، كما تقرر النيابة إخلاء سبيلها برفقة خالد "كريم قاسم".

تدخل يارا "ريهام حجاج" غرفة العمليات، ويتم إسعافها سريعا، ويرافقها خلال العملية أبوها الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد"، فى الوقت الذى تفسر فيه أميرة "نانسى صلاح" إقدام يارا على الانتحار من أجل الهروب من البيات فى حجز قسم الشرطة.

يدخل ياسر "محمود حجازى" إلى غرفة أخته يارا "ريهام حجاج" بعد خروجها من العمليات لكن أبيه توفيق عبد الحميد يطرده خارج الغرفة.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.