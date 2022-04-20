شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 19.. والد أحمد عز يدعمه بعد فشل ارتباطه بميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "أحداث مكتب الإرشاد"، حديثا بين ضابط المخابرات العامة مروان العدوى (أحمد عز) ووالده المستشار والذي يجسد دوره خالد زكى في منزلهما، خاصة بعدما وجد خالد زكى نجله أحواله متغيرة بعض الشىء خلال الأيام الماضية، ويسأله عن السبب إلا أن مروان يحاول إخفاء الأمر عليه.

يواجه خالد زكى نجله مروان بأنه يشعر أن سبب تغير أحواله خلال الفترة الماضية هو الموضوع الذي طلب مروان منه الدعاء له فيه، ويحاول خالد زكى معرفة ما حدث، ليحكي له مروان حول رفض والد بسمة (ميرنا نور الدين) زاجهما، ويتناقش معه حول وجهة نظر والد بسمة برفض الزواج بالرفض، ولكن والد مروان يؤكد أن الأمر لم ينته ويعطى له أملا فى الموضوع، وأنه سيدعمه لأن البنت متمسكة به بدليل أنها قالت له نحاول تانى.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.