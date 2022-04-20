شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 19.. مظاهرات أمام مكتب الإرشاد والإخوان يواجهونها بالعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 3 – القرار"، والتى تحمل اسم "أحداث مكتب الإرشاد"، بالاستعداد بمليونية "رد الكرامة"، وذلك بعد تعرض عدد من الشباب والصحفيين للضرب أمام مكتب الإرشاد وتقديمهم بلاغات بما حدث، فيما يجتمع قيادات الإخوان المرشد محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وآخرون لبحث كيفية مواجهة الاستعداد للتظاهرات ضدهم.

يؤكد محمد بديع خلال الاجتماع أن من يخطط لمليونية رد الكرامة هم جبهة الإنقاذ والمعارضة وبلطجية مبارك مجرد كلام، بينما يحذر خيرت الشاطر للدعوة للتظاهر فى المقطم ضد الإخوان ويهدد بالجهاد ضد المظاهرات، فى حين يكشف البلتاجى رصد تحركات أفراد الجماعة لمواجهة هذه التظاهرات، أما محمود عزت فيقترح حشد أعوانهم في الشوارع لمنع التظاهرات بالعنف.

المشهد ينتقل أمام مكتب الإرشاد ووجود أنصار جماعة الإخوان ينتظرون المتظاهرين، ويخرج الإخوانى صفوت حجازى لهم ويأمرهم أن من يقترب من المقر يواجهونه بالضرب الشديد حتى يتم تكسير قدمه، مع عرض مشاهد حقيقة من المظاهرات التي تمت أمام مكتب الإرشاد، ويظهر فى المكان ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس لمتابعة تطور الأحداث.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.