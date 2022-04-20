شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 19.. عبير صبرى تطلب الطلاق من كريم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل يوتيرن عن إخلاء سبيل خالد (كريم قاسم)، وذلك لإدخال يارا (ريهام حجاج) المستشفى بعد أن حاولت الانتحار بقطع شرايينها داخل قسم الشرطة.

وعاد خالد إلى منزله ليواجه زوجته هدى (عبير صبري) بعد أن رفضت الوقوف بجانبه في قسم الشرطة، ولكنه يفاجأ بطلبها الطلاق منه بسبب خيانته لها، وحاول خالد إقناع هدى بأنه برىء وأن كل ما يحدث هو خطة مدبرة من يوسف (أيمن القيسوني) لتخريب حياته، ولكنها لم تصدقه بسبب إحساسها بمشاعر خالد تجاه يارا، وطلب خالد منها أن تهدأ وتأخذ وقتها لتفكر فى أمر الطلاق جيدًا.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.