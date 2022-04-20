شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 19.. ظهور خاص لـ هشام ماجد وهنادى وآيتن تتحدان ضد أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "مكتوب عليا" ظهور الفنان هشام ماجد، حيث جسد شخصية طبيب يلجأ إليه جلجل "أكرم حسنى" وسلمى "هنادى مهنا" لحل مشكلتهما.

وتصاعدت الأحداث ويتورط "جلجل" أكرم حسني، بين زوجتيه "رقية" آيتن عامر، و"سلمى" هنادي مهنا و"بدوي" عمرو عبد الجليل.

وبدأت أحداث الحلقة 19 من حيث انتهت الحلقة السابقة، حيث استيقظ "جلجل" أكرم حسنى، ليجد كلمة سحرية جديدة، وهي "مش مكتوبالك" ليبدأ يومه ويحاول معرفة سبب هذه الكلمة.

وقامت "سلمى" هنادي مهنا، بتحضير الفطار من أجل "جلجل" زوجها، و"رقية" آيتن عامر ابنة خالته والتي ظلت نائمة معهم، وأثناء تناول الفطور، تلقى "جلجل" مكالمة من سيدة، لتثير "رقية" الشك في قلب "سلمى"، وأنه من الضروري مراقبة زوجها حتى لا يخونها، وتتنصت "سلمى" على "جلجل" لتسمعه يتحدث مع سيدة ويتواعدان للمقابلة في شقة سكنية.

تظل "رقية" تثير شك "سلمى" تجاه "جلجل" خوفًا من الأولى أو يقوم بخيانتهما هما الاثنتين، فتحرضها على مراقبته وأن يترصدان خط سيره، حتى يصل بالفعل إلى إحدى الشقق السكنية، وقامتا بإثارة ضجة، ليتضح أن "جلجل" جاء هذه الشقة لشرائها، حيث إنها معروضة للبيع، ويقنعهما بأنه يقوم بشرائها من أجل شقيقته "جيجي" هلا رشدي حتى تتزوج فيها، ويتأسفان له لظلمهما تجاهه، وتقوم كلمة "مش مكتوبالك" بالاختفاء من يد "جلجل" حيث كان المقصود بها الشقة السكنية.

جدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.