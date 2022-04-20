شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 19.. عودة سامانتا والدة الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوى 6، بدخول عدد من الموتوسيكلات دوار الكبير "أحمد مكى"، وتظهر سامانتا الفنانة ليلى عز العرب والدة الكبير، ويتفاجأ بعودتها مرة أخرى، وتعبر سامانتا بسعادتها لزواج الكبير وتجلس مع أحفادها العترة وجونى.

وتحاول مربوحة "رحمة أحمد" تسلية وقتها وتقوم بتغيير دهان الدوار، وفجأة تسقط من على السقالة، يذهب الكبير بمساعدة فزاع للاطمئنان عليها، ويخبره ألا يقلق لأنها المرة الرابعة التى تسقط فيها زوجته وتقوم سريعا لإحضار وجبة الإفطار.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالى، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.