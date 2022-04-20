شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت 2 الحلقة 19.. زومبا تنجح فى إفساد خطة منافس هشام جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، بطولة هشام جمال وليلي أحمد زاهر ، والتي تعرض يوميا في الساعة السادسة والنصف، العديد من الأحداث، حيث يذهب يوسف "هشام جمال" بصحبة زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر" لخطبة هدير السكرتيرة للروبوت لذيذ "عمرو وهبة"، ويستقبلهم والدها ووالدتها، وتظهر هدير وقد وضعت العديد من مساحيق التجميل علي وجهها ومعها صديقة لها.

على جانب آخر، يفتح "متين" روبوت المنافس ليوسف، باب الخزنة في منزل يوسف، كل ذلك وكانت زومبا موجودة ولكن لا تنتبه لوجودهم، وعندما لم يجدوا شيء يخص الروبوت طلب سامح المنافس ليوسف من الروبوت "متين" أن يفتح الحجرة المغلقة ولكن كان يتحدث أمام الصبارة الراقصة التي رددت كلامه علي الفور مما جعل زومبا تنتبه لهم فبدأت في ضربهم ضربا مبرحا وخلعت ذراع متين الروبوت وفر سامح ومتين هاربين من شقة يوسف.

جاء هادي تحت منزل هدير وبدأ يصرح لها بحبه ويطلب منها ألا توافق علي لذيذ وكان يمسك في يده زجاجة خمرة ، نزل يوسف كي يهدأ هادي واكتشف أنه يشرب مياه غازيه وليس خمرة ، ويؤكد يوسف لهادي أن هذه خطة كي يحجزوا هدير له وأن لذيذ لن يتزوج منها.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج فى فترة الحمل.