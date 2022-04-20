أحمد حلمي يكشف عن البوستر الجديد لـ "واحد تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم أحمد حلمي، عن البوستر الثاني لفيلمه السينمائي الجديد "واحد تاني" الذي يعرض في السينمات بموسم عيد الفطر المبارك.

ونشر حلمي، البوستر الثاني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأفيش الثاني لفيلم واحد تاني، وهنزلكوا الإعلان الرسمي أول ما يخرج من الفرن، هو قدامه ساعات ويستوي".

وأضاف: "الفيلم هيكون في السينمات ليلة الواقفة بالليل، عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".

فيلم "واحد تاني" يُعرض في عيد الفطر المُقبل بدور السينما، وهو من بطولة أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور، ومن إنتاج المنتج الكبير تامر مرسي، وإخراج محمد شاكر خضير.

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.