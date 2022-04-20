مزادٌ في المكسيك لبيع قميص مارادونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 8:12 مساءً

يعتبر لاعب كرة القدم “دييغو مارادونا” أحد أشهر الرياضيين الذين عرفهم العالم حتى سمّي بالأسطورة الأرجنتينية.

وأقيم في المكسيك مزاد لبيع قميص “دييغو مارادونا” التاريخي في كأس العالم 1986.

وفتحت دار مزادات (سوثبيز) في لندن، المزاد، على أكثر قطعة مشهورة في عالم كرة القدم، وهي قميص مارادونا خلال ربع نهائي مونديال المكسيك 1986 بين إنغلترا والمكسيك.

وكان لاعب الوسط الإنجليزي السابق “ستيف هودج” قد طلب إلى مارادونا قميصه عقب المباراة، واحتفظ به حتى الآن وسبق أن أعاره للمتحف الوطني لكرة القدم في إنجلترا، قبل أن يقرر بيعه حاليا.

هذا ويعدّ القميص، الأشهر لماردونا، حيث سجل به هدفه الخالد، بيده، في نصف نهائي المونديال أمام إنجلترا، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 للتانجو.

وكشف برام واشتر، رئيس قسم المتعلقات الحديثة في دار (سوثبيز) أن سعر القميص يتراوح بين أربعة مليون وستة مليون جنيها استرلينيا أو 4.8 مليون و7.2 مليون يورو.

وأوضح واشتر: “وصل اليوم عرض بأربعة مليون، اعتقد أن القطعة ستباع بسعر أعلى من التقديرات، وتصبح أثمن قطعة من عالم كرة القدم، تباع في المزادات”.