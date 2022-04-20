لن تصدقوا أن هذه شقيقة الفنان أحمد حلمي.. شاهدوا الشبه الكبير والجمهور: “أجمل من منى زكي”.

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 09:57 مساءً - نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ -في وقت سابق- صورة مع شقيقته “سالي” للمرة الأولى عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي و توجه لشقيقته في يوم ميلادها مهنئا و كتب:” أختي حبيبتي و صديقتي.

. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي.. يا حنينه يا غالية .. أجمل حاجة في علاقة الأخوات ببعض أن يكون بينهم صداقة..”

تلقت هذه الصورة تعاطفا كبيرًا و خطفت أنظار جميع المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لعفويتها و جمالها.

صورة تجمع أحمد حلمي مع شقيقته سالي

شقيقة الفنان المصري ظهرت مرتدية الحجاب، كما بدت شديدة الشبه به، وقد كشفت الصور عن العلاقة القوية التي تربطها بشقيقها. كما وعبر الفنان أحمد حلمي عن حبه الكبير لشقيقته، وعن مدى رصانة علاقتهما.

أحمد حلمى ينافس بفيلم «واحد تانى» فى عيد الفطر

وبعد غياب عامين يعود النجم أحمد حلمى للسينما مجددًا، بـ “فيلم واحد تاني“، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى في عيد الفطر المقبل، حيث يعد الفيلم بمثابة عودة قوية لحلمى، ومن المقرر أن تطرح شركة سينرجى فيلمز التيزر الرسمي للفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها طرحت البوسترات الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية ولاقت صدى واسع.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يشارك فى بطولة فيلم “واحد تاني “، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حلمي كان فيلم “خيال مآتة” عام 2019، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي وحسن حسني وعبدالرحمن أبو زهرة وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ورشوان توفيق وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد ومحمود الليثي وانتصار وسامي مغاوري وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي.

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