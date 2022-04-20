مفاجأة.. دعوة الأمير هاري وميغان ماركل في احتفالات اليوبيل البلاتيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قد تظهر “ميغان ماركل” والأمير “هاري” في شرفة قصر باكنغهام كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في يونيو- لكن لن يكون لهما دور رسمي في الاحتفالات، حيث تمت دعوة دوق ودوقة ساسكس للظهور في المناسبات العائلية خلال عطلة نهاية الأسبوع لاحتفالات اليوبيل، بما في ذلك مظهر الشرفة التقليدي وخدمة الشكر في كاتدرائية القديس بولس، وفقاً لصحيفة The Telegraph.

لم يكن هناك تأكيد على عودة “ميغان”، 40 عاماً، والأمير “هاري”، 37 عاماً، إلى المملكة المتحدة للاحتفال بيوبيل الملكة البلاتيني، لمرور 70 عاماً على العرش. وقال متحدث باسم الزوجين لصحيفة The Telegraph أنهما لا يستطيعان مناقشة خطط السفر المستقبلية.

ظهر الزوجان في شرفة قصر باكنغهام في عامي 2018 و2019، لمشاهدة إحتفال يوم ميلاد الملكة والمعروف باسم Trooping the Colour، مما مثل آخر ظهور لهما قبل أن يتراجعا عن مهامهما الملكية، كما تم تقليص أحداث Trooping the Colour الأخيرة بسبب COVID-19. انضمت “ميغان” و”هاري” أيضاً إلى أفراد العائلة المالكة في الشرفة الشهيرة ومشاهدة تحليق جوي للاحتفال بالذكرى المئوية لسلاح الجو الملكي في يوليو 2018.

يأتي هذا التقرير بعد أن زار الزوجان- اللذان انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا مسقط رأس “ميغان” في عام 2020 بعد أن تراجعا عن كبار العاملين في العائلة المالكة- الملكة “إليزابيث” في قلعة وندسور الأسبوع الماضي بينما كانا في طريقهما إلى هولندا لحضور دورة ألعاب Invictus.

وقال الأمير “هاري” لـBBC يوم الاثنين: “كان لديها الكثير من الرسائل لفريق المملكة المتحدة، وقد نقلتها بالفعل إلى معظمهم. لذا، كان من الرائع رؤيتها. أنا متأكد من أنها ستحب أن تكون هنا إذا استطاعت”.

قبل زيارة الأسبوع الماضي، لم تعد “ميغان” إلى أوروبا منذ مارس 2020، عندما نفذت هي والأمير “هاري” الجولة الأخيرة من ارتباطاتهما الملكية. بينما عاد الأمير “هاري” إلى المملكة المتحدة في مناسبتين: لجنازة جده الأمير “فيليب” في إبريل 2021 ومرة أخرى للكشف عن تمثال لأمه الراحلة الأميرة “ديانا” جنباً إلى جنب مع شقيقه الأكبر الأمير “ويليام” في يوليو 2021.

لم تلتقِ الملكة “إليزابيث”- وكذلك الأمير “تشارلز” والأمير “ويليام” والعديد من أفراد عائلته في المملكة المتحدةـ بـ”ليلي”. في فبراير، قال محامي الأمير “هاري” للمحكمة العليا في لندن إن “هاري” لا يشعر بالأمان في إحضار أطفاله إلى المملكة المتحدة بعد فقدان حماية الشرطة الممولة من دافعي الضرائب، حيث فقد “هاري” و”ميغان” حمايتهما الممولة من القطاع العام في المملكة المتحدة ودفعا بشكل خاص مقابل أمنهما في الولايات المتحدة، كما قيل لهما لاحقاً أنهما لا يستطيعان دفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية من جيوبهما الخاصة.

بدأ الأمير “هاري” و”ميغان” دورة ألعاب Invictus الخامسة، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في عام 2020 ولكنها تأخرت بسبب جائحة COVID-19، في لاهاي يوم الجمعة مع حفل استقبال ترحيبي للرياضيين.

شاهد الزوجان تحدي قيادة جاكوار لاند روفر يوم السبت، أخذ كل من “ميغان” و”هاري” مقاعد الركاب في سيارات الأطفال في جولة حول مضمار. كما حضرا حفل الافتتاح مساء يوم السبت قبل تشجيع الفرق في مختلف الرياضات يوم الأحد.