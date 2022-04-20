جديد خطف محاسب من “بطلوع الروح”.. هل أرادوا إلهام شاهين؟

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: لا تزال قضية خطف المواطن المصري صادق روماني صادق جبرائيل، خلال تصوير حلقات من مسلسل “بطلوع الروح” الذي يشارك فيه كبار الممثلين، في منطقة بعلبك شرق لبنان تتفاعل منذ أيام عدة، وسط انتشار شائعات بأن هدف العملية كان إلهام شاهين ومنة شلبي، وهو ما نفته مصادر مطلعة.

فيما أكد مصدر أمني لبناني لـ”العربية” أنه تم تحديد الجهة الخاطفة، وأن الجيش اللبناني نفّذ مداهمات في محيط المنطقة للقبض عليهم وتحريره.

كما كشف “أن الجيش نفّذ مداهمات عدة في حي الشراونة ببعلبك بحثاً عن المخطوف الذي يعمل محاسبا في شركة “الصباح” للإنتاج الفني والسينمائي، وتوقيف العصابة الخاطفة”. وأشار إلى أن الأمن حدد هوية عدد من أفراد العصابة، وتبيّن أنهم كانوا يراقبون تنقلات روماني أثناء التصوير، وهم من أصحاب السوابق في المنطقة ومطلوبون بعشرات مذكرات التوقيف”.

ولطالما ترافق ذكر حي الشراونة في مدينة بعلبك مع الفلتان الأمني ومداهمات الجيش اللبناني لتحرير مخطوفين لبنانيين وغير لبنانيين.

ويسكن في الحي الذي يقع عند مدخل بعلبك كبار المطلوبين وأصحاب السوابق، ويُقيم الجيش اللبناني حواجز ثابتة على مداخله.

وكانت شركة “الصباح” المُنتجة أوضحت في بيان سابق، أن المخطوف موظف يعمل لديها، وأن المنتج يتابع ملابسات القضية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي السياق، أكدت مصادر داخل شركة “الصباح” لـ”العربية”: “أن روماني كان يحمل دائما معه مبالغ مالية من أجل دفع تكاليف التصوير، لكنها لم تحدد قيمة المبلغ الذي كان بحوزته يوم الخطف، لعدم معرفتها بقدره”.

كما أوضحت أن المحاسب غادر بعلبك برفقة سائق الشركة (يرافق الفريق دائماً في تنقلاته بلبنان) بعد الانتهاء من تصوير مشاهد شاركت بها الممثلة منة شلبي وبعد أن شارك في إفطار بالفندق الذي يقيم به فريق العمل في المدينة.

ولفتت إلى أنها “لم تتلقَ حتى الآن أي اتصال من الجهة الخاطفة من أجل طلب فدية مقابل إطلاق سراحه”.

إلا أنها أكدت “أن تصوير مشاهد بطلوع الروح مستمر في بعلبك رغم التوقّف القسري ليوم واحد فرضته حادثة الخطف”.

وفي حين ترددت معلومات أن هدف الخاطفين كان خطف إحدى ممثلات المسلسل، منة شلبي أو إلهام شاهين، وذلك من أجل طلب فدية عالية، باعتبار أنهما ممثلتان صف أول في مصر والعالم العربي، نفت مصادر “الصباح” ذلك، ورجّحت “أن يكون المال السبب الوحيد وراء خطف المحاسب”.

يشار إلى أن تصوير “بطلوع الروح” بدأ في مدينة بعلبك قبل شهر رمضان، فيما توزّع فريق العمل على أكثر من فندق في المنطقة من أجل تصوير مشاهد محددة من المسلسل الذي بحسب مصادر “الصباح” سيتم الانتهاء منها قبل عيد الفطر.

ويناقش المسلسل خفايا وممارسات تنظيم داعش، وتدور أحداثه حول سيدة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، وعندما تحاول الفرار ينتهي بها الحال في معسكر للهاربات من التنظيم.

وهو من بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.