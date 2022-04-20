شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينشر البوستر الثانى لـ"واحد تانى": "هنزل الإعلان أول ما يخرج من الفرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد حلمى البوستر الثانى لفيلم "واحد تانى"، والذى من المقرر أن يطرح بالسينمات في عيد الفطر المقبل، حيث سبق ونشر أحمد حلمى بوستر أول، ولكن في البوستر الثانى تتضح ملامح حلمى أكثر.

وعلق حلمى على البوستر قائلا، "الافيش التاني لفيلم واحد تاني.. هنزلكوا الإعلان الرسمي أول ما يخرج م الفرن.. هو قدامه ساعات ويستوى.. الفيلم هيكون في السينمات ليلة الواقفة بليل عشان اللي يحب يتفرج عليه قبل ما ينزل في العيد".



بوستر فيلم واحد تانى

يعد الفيلم بمثابة عودة قوية لحلمى، ومن المقرر أن تطرح شركة سينرجى فيلمز التيلر الرسمي للفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها طرحت البوسترات الدعائية للفيلم خلال الأيام الماضية ولاقت صدى واسع.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

ويشارك فى بطولة فيلم "واحد تانى"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.