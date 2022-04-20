شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 19.. االعصابة تعيد شنطة المليون جنيه لـ فاتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "فاتن أمل حربى"، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ذهاب المحامى "شكيب الاسكندرانى"، محمد ثروت، للمحكمة لإبلاغ "راندا" جيلان علاء بالمرافعة بدلا منه فى إحدى قضايا "فاتن" بسبب مرافعة اخرى له، وأكهر "شكيب" بعد المشاعر العاطفية تجاه "راندا".

انتقل المشهد إلى إحدى قضايا الأسرة، حيث طالب رجلاً بإسقاط حضانة أولاده عن طليقته بعد أن حرر لها محضر زنا، وهو الأمر الذى لم يظهر على طليقته والتى ظهرت بشكل محترم، وبسبب نفسيتها من اتهامه بهذا الأمر أخرجت "جاز" وحاولت أن تحرق نفسها ولكن "المستشار داوود" خالد سرحان، أنقذ الأمر قبل أن تشعل النار فى نفسها.

وانتهت الحلقة بتلقى "فاتن" نيللى كريم، مكالمة هاتفية من اليدة المجهولة التى أعطتها شنطة "المليون جنيه" كمقابل لعمل توكيل سيارة بحكم عملها بالشهر العقارى، وعنفتها "فاتن" بأن فلوسها انسرقت، لتطلب منها السيدة فتح باب شقتها وتأخذ ما وضعته لها، لتتفاجئ بإعادة شنطة الفلوس مرةأخرى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.