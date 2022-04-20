شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين: السيناريو الجيد وراء مشاركتى فى "ملف سرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محسن محيى الدين، إن السيناريو الجيد في مسلسل "ملف سري" كان هو الدافع الأساسي وراء قبوله المشاركة في العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الأربعاء، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC" أن:" لما الورق بيكون حلو بكون سعيد وأنا بشتغل ودا اللي حصل في مسلسل ملف سري".

وتابع الفنان: "خرجت بلوك مختلف في ملف سري وكان من اختيار المخرج ريمون مقار مع الاستايلست وسعيد بتغيير شكلي في المسلسل خاصة وأني قمت بالعديد من الأدوار وخرجت بأشكال مختلفة في مسلسلات أخرى".

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في العمل مع الفنانين هاني سلامة وماجد المصري وإيهاب فهمي وعائشة بن أحمد.

"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.