قبل أبو هشيمة.. فنان مشهور طلب الزواج من ياسمين صبري.. لكن ردة فعل النجمة المصرية غير متوقعة !!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أبريل 2022 08:50 مساءً - موقف طريف حدث بين الفنانة المصرية ياسمين صبري وفنان كويتي طلب يدها للزواج قبل أحمد أبو هشيمة.

وقبل سنوات، عبر الفنان الكويتي عبدالله بهمن، عن حبه للفنانة المصرية ياسمين صبري وإنه أعلن لها عن ذلك خلال أحد تعليقاته على حسابها بموقع إنستجرام؛ حيث تقدم بطلب للزواج منها.

وقال عبدالله بهمن ـ خلال مقطع فيديو مباشر رد عبره على أسئلة متابعيه: “أحبها والله أحبها.. علّقت على حساب ياسمين صبري بإني جاهز للزواج منها بما إنها مطلقة ولكنها أعطتني (بلوك) لأني كتبت ذات التعليق على حساب مي عز الدين”.

ياسمين صبري ثاني ضحايا رامز جلال في «رامز موفي ستار»

من ناحية أخرى، حلّت الفنانة المصرية ياسمين صبري كضحية مع رامز جلال في ثاني حلقات برنامج المقالب الذي حمل هذا العام اسم “رامز موفي ستار.

رامز جلال غير من أسلوبه خلال حلقة ياسمين صبري حيث تحولت إلى غزل وذلك بدلًا من سخريته المعتادة من ضيوف حلقات برنامجه.

واستطاعت أن تفرض شروطها على رامز جلال، حيث رفضت وضع الشعر المستعار الذي يطلب من الضيوف ارتداؤه، وأصرّت على الظهور بشعرها.

بإطلالة خلابة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بالفورمال

هذا ونشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية بدلة باللون الأبيض، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، واضعة بعض الاكسسوارات باللون الفضي.

وخطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار، برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها الكاجوال، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.

وظهرت ياسمين صبري بلمسات جمالية بسيطة، حيث وضعت أحمر الشفاه اللامع الذي يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل بانسيابية تخطف الأنظار.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم.

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