نيللي كريم تكشف: مشاكل “فاتن أمل حربي” من أرض الواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أثار مسلسل “فاتن أمل حربي” ضجة كبيرة في مصر بسبب رفضه قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي، كشفت الفنانة نيللي كريم، بطلة العمل الرمضاني، أن مشاكل فاتن هي من أرض الواقع.

وقالت في لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، إنها راضية عن الحالة الواسعة من النقاش التي أثارها العمل الفني بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطرقت وناقشت حقوق السيدات بعد الطلاق، بسبب “القوانين التي يعود تشريعها إلى سنوات طويلة قد تصل إلى 100 عام، دون أن يتم تعديلها لتناسب الوضع الحالي”.

كما علقت نيللي كريم على إمكانية تغيير القوانين غير المنصفة للمرأة، قائلة “عندما عملت سيدة الشاشة فاتن حمامة مسلسل “أريد حلًا”، القانون تغير وأصبح هناك خلع .. بقت الست تقدر تتطلق”.

وتابعت “البطلة فاتن مش عاجبها القانون فبترفع قضية على القانون بالقانون.. هيتغير مش هيتغير انا معرفش..أنا اللي شدتني الفكرة.. لأن قانون الأحوال الشخصية موجود، ويكفي أن سؤال أي سيدة مطلقة نجحت في الحصول على حقوقها أم لا”.

وأوضحت الفنانة المصرية أن “المشاكل التي يناقشها العمل بنسبة كبيرة موجودة بالفعل على أرض الواقع، فهناك سيدات أجبرهن أزواجهن على إبرائه من جميع حقوقها عن الطلاق”.

وعن الاتهامات بـ”وقوف المسلسل إلى جانب السيدات دون الرجال”، قالت نيللي كريم موضحة: “المسلسل اسمه “فاتن أمل حربي”.. لو حد تاني عايز يعمل مسلسل عن راجل يتعرض للظلم مفيش مشكلة”.

وحول أدائها التمثيلي ولعبها الدور بشكل حقيقي، قالت نيللي كريم: “الممثل مخزون مشاعر مختلفة يستقيها من الحياة، وأنا لدي مخزون مشاعر درامية كثير في حياتي، حيث مررت بتجربة الطلاق مرتين، ولم تكن أفضل تجربة، واعتقد أن القوة هي نقطة التشابه بيني وبين فاتن”.

يذكر أن أحداث المسلسل تدور حول امرأة تعاني وطفلتها من مشكلات مع طليقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يحرمها من أطفالها إذا تزوجت من رجل آخر.

ويشارك في بطولة المسلسل نيللي كريم، وشريف سلامة، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، ومحمد الشرنوبي، وخالد سرحان، وفادية عبدالغني.