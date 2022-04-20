الأمير هاري يكشف خبايا لقائه وميغان مع الملكة.. “ودي ودافئ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الأمير هاري عن الحديث الذي جرى بينه وبين جدته الملكة إليزابيث خلال زيارته الأخيرة لها في وندسور.

وقال الأمير هاري عن ذلك: “لقد كان لديها الكثير من الرسائل لفريق المملكة المتحدة المشارك في دورة ألعاب إنفيكتس، ولقد قمت بنقل رسائل الملكة لفريق المملكة المتحدة المشارك في دورة ألعاب إنفيكتس، بمجرد لقائي بهم”.

وأضاف الأمير هاري لقناة الـ”BBC”: “كان من الرائع رؤيتها، وأنا متأكد من أنها كانت لتحب أن تكون هنا إذا استطاعت”.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة The Mirror البريطانية أن لقاء هاري وميغان مع الملكة كان “ودي ودافئ”، كما وعد الثنائي جدتهما الملكة، بإحضار طفليهما إلى بريطانيا ليقابلاها في المستقبل القريب.

عادت ميغان ماركل إلى لوس أنجلوس وتركت الأمير هاري في هولندا، وذلك لتلتقي بأطفالها، آرتشي الذي سيبلغ الثالثة من العمر الشهر المقبل، وليليبت التي ستكمل عامها في يونيه.

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل قد زارا الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا مؤخراً، وبشكل سري بعيداً عن الإعلام، كما أمضيا ليلتهما في بريطانيا.

وشكلت زيارة ميغان ماركل برفقة زوجها الأمير هاري إلى بريطانيا لرؤية الملكة إليزابيث الثانية صدمة لدى الصحافة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وبخاصة أنها جاءت بعد الكثير من الأخبار التي تحدثت عن خوف هاري من زيارة بريطانيا دون حماية، إضافة إلى توتر العلاقة بينهما وبين أفراد العائلة المالكة.

وذكر موقع “BBC” نقلاً عن متحدث باسم الأمير هاري وميغان ماركل أن الثنائي التقيا الملكة يوم الخميس في 14 من إبريل/نيسان بعد وصولهما إلى المملكة المتحدة، حيث توقف الزوجان في قصر ويندسور خلال طريقهما إلى لاهاي في هولندا لحضور دورة ألعاب “إنفيكتس” التي انطلقت السبت في 16 من إبريل/نيسان.

وقد أمضى الثنائي ليلتهما في منزلهما “Frogmore Cottage” بعد انتهاء لقائهما مع الملكة إليزابيث الثانية.