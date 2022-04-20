بالصور – ذا روك يحتفل بعيد ميلاد ابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم العالمي دواين جونسون،​ الملقب بـ”ذا روك”، بيوم ميلاد ابنته الصغرى تيانا، التي أتمت عامها الرابع، في نهاية الأسبوع، وتزامناً مع الاحتفال بيوم الفصح.

ونشر النجم العالمي على حسابه في “إنستغرام” عدة صور؛ أظهرت أجواء يوم الميلاد المبهجة، كما ظهر وهو يطعم ابنته ويحملها ويركض وراءها ويشاركها تفاصيل لحظاتها السعيدة.

وأرفق النجم الصورة بتعليق كتب فيه: “يوم ميلاد تيا، إنها تتجول بلا توقف مثل الإعصار الصغير الذي تعيشه، وعندما يتعلق الأمر بتناول كعكة يوم ميلادها، فتتوقف فجأة وتقول: أبي أطعمني. وعليه أترك أي شيء أقوم به لأطعمها”.

يشار إلى أن ذا روك تزوج من لورين هشيان، وأنجب منها ابنتهما الأولى “جاسمين” في ديسمبر عام 2015، وابنتهما الثانية “تيانا” في أبريل عام 2018.

وكان قد تزوج من منتجة الأفلام داني جارسيا، عام 1997، وأنجب منها ابنته سيمون أليكساندرا عام 2001، قبل اتخاذهما قراراً بالانفصال عن بعضهما بشكل عام 2007.

يشار إلى أن النجم العالمي دواين جونسون​ دائماً ما يشارك فيديوهات تجمعه بابنته وصوراً لها.

حيث نشر النجم، البالغ من العمر 49 عاماً، مؤخراً، فيديو طريفاً عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي؛ يظهر ابنته وهي تقوم بخداعه.

ويظهر الفيديو دواين إلى جانب ابنته ياسمين، التي طلبت منه أن يُغمض عينيه، وقامت بلصق زبدة الفستق على وجهه، الأمر الذي أضحكها بشدة.

وأرفق النجم الفيديو بتعليق عميق، كتب فيه: “أنتم تعتقدون أني تعلمت الدرس بعد كل هذا الوقت بلعب لعبة (أغمض عينيك أبي) مع ابنتي، كم أنا أحمق… يوماً ما سيكبرون ويرحلون عنا وآخر شيء سيهتمون بالقيام به هو لصق زبدة الفول على وجهنا… فطالما هم هنا وصغار، أحضروا زبدة الفول السوداني”.