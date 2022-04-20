“مشهد تعشقه عيني”.. حلا شيحة تؤدي مناسك العمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، بمجموعة صور وفيديوهات من مكة المكرمة، أثتاء تأديتها لمناسك العمرة .

وكتبت حلا شيحة تعليقاً على الصور والفيديوهات التي نشرتها..قائلة ” الله علي جمال المكان مكة المكرمة المباركة من السماء إلى الأرض اختارها الله أشرف بقاع الأرض.. واختار بيته الحرام فوق أراضيها المقدسة، مشهد تعشقه عيني ويصرخ له قلبي ويبكي حُباً و شوقاً “.

وتابعت حلا شيحة في تدوينتها : ” َّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ” (37)، دعوة سيدنا ابراهيم، وصبر سيدتنا هاجر في صحراء مع طفل رضيع، و يتركها زوجها فتصبر وتحتسب الأجر عند الله، فيأتيها وابنها الخير كله ماء زمزم ثم الزرع ثم سُكني ارض الحجاز الى يومنا هذا.. معاني عظيمة و مهمة علشان قلوبنا تسلم لخالقها و لا تيأس ابدا”.

حلا شيحة نقلت ما شاهدته من لقطات مؤثرة في العمرة فأضافت قائلة :” هناك شفت مشاهد رهيبة و افئدة فعلا تهوي يعني بتجري علي ربنا اطلب منه وتبكي وتتمني مفيش اجمل من كدة.. الله على جمالك وحلمك علينا مع قدرتك وجبروتك ودك وعفوك”.

وكانت قد أكدت النجمة حلا شيحة، أن شهر رمضان هو شهر فضيل تنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لذلك أعلنت تسامحها لجميع ممن ظلمها وأساء إليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أجمل من التسامح والتغافل والدعاء، فهذا أجمل بداية فى أجمل شهر.

جدير بالذكر، أن حلا شيحة عادت في الأشهر الأخيرة بقوة للسوشيال ميديا، بعدما انقطعت عنه منذ إعلان اعتزالها الفن، ولكنها اكتفت بنشر صور عائلية برفقة أطفالها فقط.